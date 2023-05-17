На уровне шеф-повара. Клопотенко поделился рецептом фантастически сочных котлет (видео)

Ингредиенты

Вам понадобится:

1 яйцо

4 яблока

100 граммов сала

500 граммов свинины

2 обжаренные луковицы

соль и черный перец по вкусу

подсолнечное масло для жарки

Как готовить идеальные котлетки

Почищенные луковицы разрежьте на четыре части и немного поджарьте на сковороде до темного цвета. Это придаст котлетам хороший аромат. Для того чтобы лук не пригорел, налейте небольшое количество подсолнечного масла.

Следующим шагом нарежьте мясо достаточно большими кусками и переложите в блендер. Если вы заранее приобрели именно фарш, тогда вам необходимо измельчить сало и перемешать два вида мяса.

Именно благодаря салу котлеты будут сочными. Также не забудьте про яйцо, чтобы котлеты лучше держали форму. Добавьте в смесь лук, специи. Перемешайте все до однородности и дайте фаршу немного постоять.

Затем нарежьте яблоки, выложите их в форму и отставьте. Возьмите фарш, и сформуйте котлеты. Если мясо прилипает к рукам, можно смочить его в холодной воде.

На разогретую сковороду налейте масло, и выложите котлеты. Когда с обеих сторон появится золотистая корочка, снимайте мясо со сковороды и выкладывайте в форму с яблоками.

Выпекайте все это в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов. Яблоки пускают сок и добавляют котлетам кислинки и сочности.