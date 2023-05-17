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На уровне шеф-повара. Клопотенко поделился рецептом фантастически сочных котлет (видео)

Рецепт сочных котлет от Евгения Клопотенко (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Мясные котлеты - это популярное блюдо на столах украинцев. Однако часто его портят по незнанию особенностей и тонкостей приготовления. Хотя в действительности в этом нет ничего сложного.

Как приготовить сочные мясные котлеты, рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

Вам понадобится:

  • 1 яйцо
  • 4 яблока
  • 100 граммов сала
  • 500 граммов свинины
  • 2 обжаренные луковицы
  • соль и черный перец по вкусу
  • подсолнечное масло для жарки

Как готовить идеальные котлетки

Почищенные луковицы разрежьте на четыре части и немного поджарьте на сковороде до темного цвета. Это придаст котлетам хороший аромат. Для того чтобы лук не пригорел, налейте небольшое количество подсолнечного масла.

Следующим шагом нарежьте мясо достаточно большими кусками и переложите в блендер. Если вы заранее приобрели именно фарш, тогда вам необходимо измельчить сало и перемешать два вида мяса.

Именно благодаря салу котлеты будут сочными. Также не забудьте про яйцо, чтобы котлеты лучше держали форму. Добавьте в смесь лук, специи. Перемешайте все до однородности и дайте фаршу немного постоять.

Затем нарежьте яблоки, выложите их в форму и отставьте. Возьмите фарш, и сформуйте котлеты. Если мясо прилипает к рукам, можно смочить его в холодной воде.

На разогретую сковороду налейте масло, и выложите котлеты. Когда с обеих сторон появится золотистая корочка, снимайте мясо со сковороды и выкладывайте в форму с яблоками.

Выпекайте все это в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов. Яблоки пускают сок и добавляют котлетам кислинки и сочности.

Раньше мы рассказывали, какой ингредиент нужно добавлять в котлеты для пышности.

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приготування стравкотлетиЕвгений Клопотенко