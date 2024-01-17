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Рідкісні птахи прилетіли зимувати до України: подивіться на цих красенів (фото)

Малі баклани зимують в Україні (фото: odessa-life.od.ua)
Автор: Юлія Гаюк

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли зимувати рідкісні для України птахи - малі баклани. У 2021 році цей вид занесли до Червоної книги України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці НПП "Тузлівські лимани" у Facebook.

Малі баклани на українських узбережжях

"На Півдні України зимують рідкісні птахи - малі баклани. Одні з 3-х видів у фауні України. Цей птах вважається зникаючим, і його занесено до Червоної книги України", - пишуть природознавці.

Наразі точно невідомо, чому чисельність пернатих зменшується. Найбільш імовірною причиною вважають осушення водно-болотних угідь, загибель у знаряддях риболовного промислу, відстріл на полюванні, зростання фактору неспокою, аномально суворі зими.

"Цієї зими на "Тузлівських лиманах", а саме на лиманах Малий Сасик і Джантшейський нараховано 22 птахи. Взимку також тримаються в дельті Дунаю та на Придунайських озерах", - розповідають орнітологи.

У цей період року малі баклани живляться на відкритих від льоду ділянках лиманів, переважно дрібною рибою.

Малі баклани в Україні (фото: Facebook/НПП "Тузлівські лимани")

Довідка

Малі баклани - найменші серед бакланів у фауні України. Маса тіла становить до 800 грамів, довжина тіла - 45-55 сантиметрів.

Вид живе в південно-східній Європі, північно-східній Африці, малій Азії, районах Каспійського та Аральського морів.

В Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та на Східному Сиваші. З кінця 1990-х років чисельність малого баклана помітно збільшилася й на інших територіях.

Розмах крил малого баклана (фото: pernatidruzi.org.ua)

Малі баклани моногамні, тобто не змінюють партнерів протягом життя. До гніздування приступають у другій половині березня-першій половині квітня. Молоді баклани починають літати у віці 2-2,5 місяця.

Раніше ми розповідали про те, що в Чернігівській області розводять турів. Ці тварини вимерли багато років тому.

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