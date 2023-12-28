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"Найбільші на Землі": у Чернігівській області розводять тварин, які вимерли багато років тому

Чернігівська область, Четвер 28 грудня 2023 16:30
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"Найбільші на Землі": у Чернігівській області розводять тварин, які вимерли багато років тому У Чернігівській області розводять турів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернігівській області розводять первісних тварин, які вимерли багато років тому. Мова йде про пращурів свійського бика.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим унікальна тварина та як вони виглядають.

При написанні використовувались такі джерела: Facebook-сторінка "Чернігівщина туристична" та Wikipedia.

Що відомо про тварин

На території області вже не один рік розводять безпосередніх пращурів свійського бика - турів. Ця тварина одна з найбільших ссавців, що колись існували на Землі.

Тур - це тварина, яка спершу була витіснена, а потім зовсім знищена. Однак, на території парку природи "Беремицьке" вже не один рік розводять їх, щоб повернути популяцію на територіях України.

Відомо, що тури втратили своє природне середовище і були витіснені, а надалі повністю знищені. Однак, завдяки німецьким зоологам їх породу знову вивели на початку минулого століття. Нова виведена тварина має назву "тури 2.0".

Зокрема, вони дуже схожі за зовнішніми ознаками та за способом життя зі своїми первісними предками, і успішно займають їх нішу в сучасних екосистемах.

&quot;Найбільші на Землі&quot;: у Чернігівській області розводять тварин, які вимерли багато років тому&quot;Найбільші на Землі&quot;: у Чернігівській області розводять тварин, які вимерли багато років томуУ Чернігівській області розводять турів (фото: facebook.com/chernihivregiontravel)

Загальний опис тварини

Тур - велика тварина (жива маса до 1200 кг), з важкою головою, довгими розвиненими рогами, високими та міцними кінцівками. Це безпосередній пращур свійського бика (великої рогатої худоби)

Був поширений в Європі, Центральній і Південно-західній Азії, північній Африці. Тварини були чорної, чорно-бурої й червоної мастей.

Тур відзначався великою силою та швидкістю. Самка тура за період лактації давала 500-700 кг молока.

Харчувалися травою, пагонами і листям дерев і чагарників. Природних ворогів у турів було мало: ці сильні і агресивні тварини легко справлялися з будь-яким хижаком.

На турів київські князі любили полювати в лісах. Утім, зникнення цих биків стало наслідком не стільки полювання, як знищення ареалу їх проживання - масового вирубування лісів під поселення людей.

&quot;Найбільші на Землі&quot;: у Чернігівській області розводять тварин, які вимерли багато років томуРозмір тура і бика (фото: wikipedia)

Раніше ми повідомляли, що у київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів.

Також читайте, що у Чорнобилі "засвітились" обережні та розумні тварини.

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тварини Черниговская область