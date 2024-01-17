Редкие птицы прилетели зимовать в Украину: посмотрите на этих красавцев (фото)

Малые бакланы на украинском побережье

"На Юге Украины зимуют редкие птицы - малые бакланы. Одни из 3-х видов в фауне Украины. Эта птица считается исчезающей, и она занесена в Красную книгу Украины", - пишут естествоведы.

Пока точно неизвестно, почему численность пернатых уменьшается. Наиболее вероятной причиной считают осушение водно-болотных угодий, гибель в орудиях рыболовного промысла, отстрел на охоте, рост фактора беспокойства, аномально суровые зимы.

"Этой зимой на "Тузловских лиманах", а именно на лиманах Малый Сасык и Джантшейский насчитано 22 птицы. Зимой также держатся в дельте Дуная и на Придунайских озерах", - рассказывают орнитологи.

В этот период года малые бакланы питаются на открытых ото льда участках лиманов, преимущественно мелкой рыбой.

Малые бакланы в Украине (фото: Facebook/НПП "Тузловские лиманы")

Справка

Малые бакланы - самые маленькие среди бакланов в фауне Украины. Масса тела составляет до 800 граммов, длина тела - 45-55 сантиметров.

Вид обитает в юго-восточной Европе, северо-восточной Африке, Малой Азии, районах Каспийского и Аральского морей.

В Украине гнездится на Азово-Черноморском побережье, преимущественно в дельтах Дуная, Днестра, Днепра и на Восточном Сиваше. С конца 90-х годов численность малого баклана заметно увеличилась и на других территориях.

Размах крыльев малого баклана (фото: pernatidruzi.org.ua)

Малые бакланы моногамны, то есть не меняют партнеров на протяжении жизни. К гнездовке приступают во второй половине марта-первой половине апреля. Молодые бакланы начинают летать в возрасте 2-2,5 месяцев.