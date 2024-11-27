У РФ заявили, що Ротару переписала московську квартиру на сина: чому співачка це зробила
Софія Ротару переписала свою трикімнатну московську квартиру на сина Руслана Євдокименка. Оскільки плани продати нерухомість виявилися не такими простими, артистка вирішила їх змінити.
Саме таку інформацію повідомляють російські ЗМІ, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше, що відомо.
Квартира Софії Ротару у Москві
Як заявляють росіяни, виконавиця захотіла переоформити житло, щоб її 54-річний син зміг сам укласти всі потрібні угоди. На такий крок вона пішла також і через те, що не хоче привертати до себе зайву увагу.
Трикімнатну квартиру Ротару подарував колишній мер Москви Юрій Лужков. Площа нерухомості - 121 м². Вона розташована на третьому поверсі у висотній будівлі, де є два ліфти та підземний паркінг.
Раніше росіяни заявляли про те, що українка виставила на продаж квартиру, вартість якої оцінили у 65 млн рублів (майже 650 тисяч доларів). Також була можливість іпотеки під 21-24% строком на 20 років. Проте нового власника знайти поки що так і не вдалося. Росіяни стверджують, що потенційні покупці бояться вкладати гроші і залишитися без житла.
Це пояснюється тим, що Ротару можуть визнати у РФ "небажаною", і на цьому тлі угоду легко скасувати або призупинити. У такому випадку нерухомість знову повернеться у власність зірки, а новоспечений власник може залишитися ні з чим.
Новим власником квартири став Руслан Євдокименко - єдиний син Софії Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Однак російські активісти раніше також заявляли про те, що квартиру Софії Михайлівни слід конфіскувати. Вони наполягали, що житло "має служити інтересам російського суспільства, а не використовуватися в комерційних цілях особою, яка "відірвалася від країни".
З подібною ініціативою виступали активісти суспільного руху "Ветерани Росії". Вони вже навіть відправляли листа до Генеральної прокуратури та Слідчого комітету з проханням направити відповідний позов до суду.
Окрім того, росіяни також закликали перевірити співачку на можливе фінансування ЗСУ та визнати її "іноагентом" на території країни-агресорки.
Софія Ротару засудила російську агресію проти України після початку повномасштабного вторгнення (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
На тлі ситуації з квартирою стало відомо, що Софія Ротару насправді думає про росіян.
Тим часом сестра Ротару показала рідкісне фото з дорослими онучками.