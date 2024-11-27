В РФ заявили, что Ротару переписала московскую квартиру на сына: почему певица это сделала
София Ротару переписала свою трехкомнатную московскую квартиру на сына Руслана Евдокименко. Поскольку планы продать недвижимость оказались не столь простыми, артистка решила их изменить.
Именно такую информацию сообщают российские СМИ, и РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.
Квартира Софии Ротару в Москве
Как заявляют россияне, исполнительница захотела переоформить жилье, чтобы ее 54-летний сын смог сам заключить все необходимые соглашения. На такой шаг она пошла также и потому, что не хочет привлекать к себе лишнее внимание.
Трехкомнатную квартиру Ротару подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Площадь недвижимости - 121 м². Она расположена на третьем этаже в высотном здании, где есть два лифта и подземный паркинг.
Ранее россияне заявляли о том, что украинка выставила на продажу квартиру, стоимость которой оценили в 65 млн рублей (около 650 тысяч долларов). Также была возможность ипотеки под 21-24% сроком на 20 лет. Россияне утверждают, что потенциальные покупатели боятся вкладывать деньги и остаться без жилья.
Это объясняется тем, что Ротару могут признать в РФ "нежелательной", и на этом фоне сделку легко отменить или приостановить. В таком случае недвижимость снова вернется в собственность звезды, а новый владелец может остаться ни с чем.
Новым владельцем квартиры стал Руслан Евдокименко - единственный сын Софии Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Однако российские активисты ранее также заявляли о том, что квартиру Софии Михайловны следует конфисковать . Они настаивали, что жилье "должно служить интересам российского общества, а не использоваться в коммерческих целях "лицом, которое оторвалось от страны".
С подобной инициативой выступали активисты общественного движения "Ветераны России". Они уже даже отправляли письмо Генеральной прокуратуре и Следственному комитету с просьбой направить соответствующий иск в суд.
Кроме того, россияне также призывали проверить певицу на возможное финансирование ВСУ и признать ее "иноагентом" на территории страны-агрессора.
София Ротару осудила российскую агрессию против Украины после начала полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
На фоне ситуации с квартирой стало известно, что София Ротару действительно думает о россиянах.
Тем временем сестра Ротару показала редкое фото со взрослыми внучками.