Резко изменится: синоптики уточнили прогноз погоды для Украины

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной

Погода в Украине в ближайшем времени резко изменится. Дожди, а местами ливни, которые в понедельник, 11 ноября, затопили Север и Восток страны, уже к вечеру прекратятся. Об этом в Facebook сообщила Наталка Диденко.

По словам синоптика, к вечеру понедельника на смену циклону придет его оппонент, под названием Paloma. Уже 12 ноября осадки не предвидятся, но на смену дождям придет сильный порывистый ветер, который будет задувать вплоть до пятницы, 15 ноября.

Несмотря на сухую погоду, будет довольно прохладно - от +8 до +14 градусов, а на Юге +15... +19 тепла.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 12 ноября будет сухо, но возможны туманы. Ближайшей ночью от +5 до +8, днем +9... +11 градусов. В среду, 13 ноября, в столице потеплеет до +14, а дальше снова похолодает до +7... +10 градусов.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что ноябрь 2019 вслед за октябрем продолжает бить температурные рекорды. Судя по долгосрочному прогнозу синоптиков сайта Gismeteo для Киева, декабрь продолжит эту тенденцию.

Так, в первой декаде декабря синоптики прогнозируют температуру до +11 градусов.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)