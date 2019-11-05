Киев повторил температурный рекорд 130-летней давности

Температура ночью не опускалась ниже +12,3 градусов
В ночь на 5 ноября, Киев повторил ночной температурный рекорд за 130 лет наблюдений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже +12,3 градуса, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено.
Также сообщается, что за минувшие сутки, 4 ноября, в столице было зафиксировано два температурных рекорда:
По климатическим данным, такое значение соответствует 21 сентябрю.
Также РБК-Украина писало, что в среду, 6 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, а также возможен дождь. Температура воздуха днем будет в пределах +16+18 тепла.
Отметим, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 7-8 ноября в Украине похолодает, а ближе к выходным температура воздуха снова повысится. Впрочем, похолодание следует ожидать лишь на западе и севере Украины.