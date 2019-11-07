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Зима отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 19:41
Зима отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине осенью 2019 радует жителей страны аномальным теплом

Погода в Украине в ближашие дни снова изменится, особенно это касается тех областей, в которых стало прохладнее и заморосил дождь. На выходных в большинстве областей будет царить ноябрьское бабье лето. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и ресурса Gismeteo.

Нетипичная синоптическая ситуация будет и в средине ноября, а в последней декаде похолодает, но морозы маловероятны. Начало декабря тоже обещает быть довольно теплым.

В пятницу, 8 ноября, прохлада все еще сохранится на Западе и Севере (+10... +14), кроме того, в некоторых западных областях возможны дожди, местами довольно интенсивные.

На остальных территориях без осадков, в Центре +13... +17, на Востоке и Юге от +17 до +20 градусов.

В Киеве 8 ноября от +11 до +13, ближайшей ночью +7... +9, осадки маловероятны.

Зима отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды

Погода в Украине 8 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Но уже в субботу, 9 ноября, на всю территорию страны вернется Украину теплая сухая погода. Будет от +13 до +17, а на Юге до +21 градуса. 10 ноября на Запад придут дожди, но существенного похолодания не будет.

С понедельника, 11 ноября, вновь ожидается снижение температурных показателей, в северных областях будет моросить.

Погода в Украине с 9 по 12 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Что касается долгострочного прогноза, то судя по данным ресурса Gismeteo по Киеву, лютых или даже умеренных морозов не будет вплоть до первой декады декабря, но будет мокро.

Зима отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды

Погода в Киеве на месяц (фото: gismeteo.ua)

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