Різко зміниться: синоптики уточнили прогноз погоди для України

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде нестабільною

Погода в Україні в найближчий час різко зміниться. Дощі, а місцями зливи, які в понеділок, 11 листопада, затопили Північ і Схід країни, вже до вечора припиняться. Про це в Facebook повідомила Наталка Діденко.

За словами синоптика, до вечора понеділка на зміну циклону прийде його опонент, під назвою Paloma. Вже 12 листопада опади не передбачаються, але на зміну дощам прийде сильний поривчастий вітер, який буде задувати аж до п'ятниці, 15 листопада.

Незважаючи на суху погоду, буде досить прохолодно - від +8 до +14 градусів, а на Півдні +15... +19 тепла.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 12 листопада буде сухо, але можливі тумани. Найближчої ночі від +5 до +8, вдень +9... +11 градусів. У середу, 13 листопада, в столиці потеплішає до +14, а далі знову похолодає до +7... +10 градусів.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Варто відзначити, що листопад 2019 слідом за жовтнем продовжує бити температурні рекорди. Судячи з довгострокового прогнозу синоптиків сайту Gismeteo для Києва, грудень продовжить цю тенденцію.

Так, в першій декаді грудня синоптики прогнозують температуру до +11 градусів.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)