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Бабье лето в Украине: отдыхающие заполонили пляжи (видео)

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 14:23
Бабье лето в Украине: отдыхающие заполонили пляжи (видео)
Пляжи Киева заполонили отдыхающие после потепления в ноябре (фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине отдыхающие загорают на пляжах во врем бабьего лета

Несмотря на то, что до календарной зимы осталось всего три недели, в Украине продолжается бабье лето. Температура бьет рекорды, и некоторые жители Киева вышли на пляжи столицы, чтобы позагорать или заняться летним видом спорта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Киеве 4 ноября был самый теплый день за последний 60 лет, а такой теплой ночи украинцы не видели уже 130 лет. Жители столицы решили не терять возможность и отправились, кто на пляж, кто на каяки и вейкборды.

Пляжи Киева заполонили отдыхающие после потепления в ноябре (видео: YouTube/ТСН)

Для тех, кто привык плавать зимой, сейчас температура воздуха кажется просто жаркой. Обитатели местного зоопарка тоже хорошо чувствуют себя в такую погоду.

Слону Хорасу не нужно сидеть в зимнем вольере, и он может наслаждаться лучами теплого ноябрьского солнца. На улице его ждут овощи, фрукты и мюсли. Работники зоопарка завили, что на их счету это уже третье бабье лето.

Теплой погодой наслаждаются и другие животные, включая жирафов Джуто и Джамбо, ведь в холодную пору года их не выпускают на улицу. А вот медведю Боба такая погода мешает впадать в спячку. Работникам зоопарка приходится тратить на него по 10 килограммов пищи в день.

Напомним, что уже завтра, 7 ноября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, из-за которого на Западе и Севере страны пройдут дожди. Похолодает также и в Киеве, температура воздуха упадет до 10 градусов тепла.

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