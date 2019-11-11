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Ливень превратил улицы Киева в бурные реки: впечатляющие видео

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 10:56
Ливень превратил улицы Киева в бурные реки: впечатляющие видео
В Киеве ливень превратил улицы в реки (коллаж: РБК-Украина)

Ливень в Киеве затопил многие улицы

Сильный ливень в Киеве, который начался еще ночью 11 ноября, превратил некоторые улицы в настоящие бурные потоки. Ливневки не справляются с ноябрьским дождем, и автомобили почти вплавь преодолевают путь по дорогам Киева.

В сети появились видео потопа в Киеве. Так, на записи, опубликованной пабликом Киев Оперативный, показаны улицы Владимира Брожко (метро Демиевская) и Академика Туполева (Нивки).

Доплили на роботу? Володимира Божка (біля Деміївської) та Туполєва

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 10 листопада 2019 р.

В Киеве ливень превратил улицы в реки (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Подобная ситуация сложилась и в лругих рацонах столицы. Не выдержала и крыша в общественном транспорте - в трамвае на голову пасажирам льется вода.

В Киеве из-за ливня затопило дороги

В понедельник, 11 ноября, в Киеве прошел ливень. Множество дорог затопило, а в общественном транспорте начала протекать крыша.

Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 11 листопада 2019 р.

В Киеве ливень превратил улицы в реки (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

В комментариях пользователи пишут, что от непогоды также страдает инфраструктура в Оболонском районе - затоплена улица Богатырская.

Ливень превратил улицы Киева в бурные реки: впечатляющие видео

Ливень на Богатырской (скрин видео: facebook.com)

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