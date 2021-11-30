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Рецепт вкусной и рассыпчатой гречки за 2 минуты: легкий способ приготовления

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 21:08
Рецепт вкусной и рассыпчатой гречки за 2 минуты: легкий способ приготовления Рецепт вкусной и рассыпчатой гречки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Многие женщины не любят долго стоять у кухонной плиты и готовить. Более того, мало кто умеет правильно готовить гречку, ведь у кого-то она может подгореть или же превратиться в кашу. Поэтому эксперт поделился действенным рецептом, как приготовить рассыпчатую и ароматную гречку.

В частности, на все необходимые процессы вы потратите 2 минуты, сообщили на странице "nf_ppsbornik" в Instagram.

Отмечается, что после всех процессов приготовления блюдо далее готовится самостоятельно. Со временем ее можно есть как отдельный гарнир, или же использовать в других блюдах.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • гречка;
  • соль;
  • кипяток.

Способ приготовления:

Сначала гречку нужно промыть под проточной водой. Далее ее необходимо положить в сосуд и залить кипятком на 1-2 см выше крупы. Затем ее нужно накрыть крышкой и оставить на 1,5 часа.

Кроме того, если остается лишняя вода, то ее можно процедить через сито.

Рецепт вкусной и рассыпчатой гречки за 2 минуты: легкий способ приготовления

Рецепт вкусной и рассыпчатой гречки (freepik)

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