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Эксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы понравилось даже детям

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Суббота 27 ноября 2021 20:23
Эксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы понравилось даже детям Рецепт рыбник палочек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Обычно дети не очень любят есть рыбу. Одна, ее можно приготовить так, что никто не поймет, что это рыба. Дело идет о приготовлении рыбник палочек.

Так, такое блюдо станет отличной закуской к столу, сообщает фудблогер Алиса Купер в Instagram.

В частности, для рыбных палочек в панировке нужно:

  • Филе рыбы - 500 г;
  • Панировочные сухари - 5 ст. л;
  • Тмин - 5 веточек;
  • Яйца - 1 шт;
  • Арахис - 30 г;
  • Паприка - 1\3 ч. л.;
  • Соль.

Затем необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Далее промокните филе бумажным полотенцем и порезать в форме палочек. Следующим шагом будет взбивание яйца. После этого измельчите арахис и смешайте его с сухарями, солью, паприкой и тмином.

Рыбу обкатайте сначала в яйце, а затем в сухарях.

Завершающим шагом будет выкладывание на противень и выпекать 15 минут.

Эксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы понравилось даже детямЭксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы понравилось даже детям

Рецепт рыбных палочек (скрин с видео)

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