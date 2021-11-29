Как сохранить в борще насыщенный красный цвет свеклы: самые простые способы
Фото: Как сварить правильный красный борщ (pixabay)
Правильный украинский борщ должен быть таким, чтобы, во-первых, ложка стояла, а во-вторых, насыщенного красного свекольного цвета. Однако пигмент из овоща теряется при варке, и часто на выходе мы получаем варево странного желтоватого цвета.
Как этого избежать, пишет Ukr.media.
Действенные способы, как сделать ваш борщ ярким
- Запеките свеклу в фольге в духовке заранее. Натрите овощ на терке и положите в кастрюлю с борщом в конце готовки. Так свекла будет готова и не успеет потерять свой цвет.
- Пассируйте морковь, лук и свеклу отдельно. Таким образом свекла сохранит свой оттенок, а не окрасит другие овощи.
- Если привыкли пассировать все вместе - можно и так. Но в конце готовки добавьте в борщ немного свекольного сока.
- Ярко-красной свекла останется благодаря кислоте. Во время пассерования добавьте в сковороду ложку лимонного сока или несколько капель уксуса.
- Добавьте в сковороду во время обжарки свеклы ложку сливочного масла, это сделает его цвет более насыщенным.
- Можно добавить в свеклу при пассеровании немного сахара и томатной пасты, чтобы сохранить цвет.
- Свеклу можно перед добавлением в кастрюлю потушить в рассоле - огуречном, томатном, капустном. Это и цвет сохранит и пикантности придаст.
Конечно важно, чтобы свекла была правильной. Для самого красивого в мире борща стоит взять свежую салатную свеклу.
Ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом своего авторского борща, но желтого цвета.
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