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Как сохранить в борще насыщенный красный цвет свеклы: самые простые способы

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Понедельник 29 ноября 2021 12:13
Как сохранить в борще насыщенный красный цвет свеклы: самые простые способы Фото: Как сварить правильный красный борщ (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Правильный украинский борщ должен быть таким, чтобы, во-первых, ложка стояла, а во-вторых, насыщенного красного свекольного цвета. Однако пигмент из овоща теряется при варке, и часто на выходе мы получаем варево странного желтоватого цвета.

Как этого избежать, пишет Ukr.media.

Действенные способы, как сделать ваш борщ ярким

  1. Запеките свеклу в фольге в духовке заранее. Натрите овощ на терке и положите в кастрюлю с борщом в конце готовки. Так свекла будет готова и не успеет потерять свой цвет.
  2. Пассируйте морковь, лук и свеклу отдельно. Таким образом свекла сохранит свой оттенок, а не окрасит другие овощи.
  3. Если привыкли пассировать все вместе - можно и так. Но в конце готовки добавьте в борщ немного свекольного сока.
  4. Ярко-красной свекла останется благодаря кислоте. Во время пассерования добавьте в сковороду ложку лимонного сока или несколько капель уксуса.
  5. Добавьте в сковороду во время обжарки свеклы ложку сливочного масла, это сделает его цвет более насыщенным.
  6. Можно добавить в свеклу при пассеровании немного сахара и томатной пасты, чтобы сохранить цвет.
  7. Свеклу можно перед добавлением в кастрюлю потушить в рассоле - огуречном, томатном, капустном. Это и цвет сохранит и пикантности придаст.

Конечно важно, чтобы свекла была правильной. Для самого красивого в мире борща стоит взять свежую салатную свеклу.

Ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом своего авторского борща, но желтого цвета.

Также мы писали, как приготовить традиционное украинское блюдо, которое несправедливо подзабыли.

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