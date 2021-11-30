Рецепт смачної та розсипчастої гречки за 2 хвилини: легкий спосіб приготування

Багато жінок не люблять довго стояти біля кухонної плити та готувати. Щобільше, мало хто вміє правильно готувати гречку, адже у когось вона може підгоріти або ж перетворитись на кашу. Тому експерт поділився дієвим рецептом, як приготувати розсипчасту й ароматну гречку.

Зокрема, на всі необхідні процеси ви витратите 2 хвилини, повідомили на сторінці "nf_ppsbornik" в Instagram .

Зазначається, що після усіх процесів приготування страва далі готується самостійно. Згодом її можна їсти як окремий гарнір, або ж використовувати в інших стравах.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

гречка;

сіль;

окріп.

Спосіб приготування:

Спочатку гречку потрібно промити під проточною водою. Далі її необхідно покласти в посудину і залити окропом на 1-2 см вище крупи. Потім її потрібно накрити кришкою та залишити на 1,5 години.

Окрім того, якщо залишається зайва вода, то її можна процідити через сито.

Рецепт смачної та розсипчастої гречки (freepik)