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Рецепт смачної та розсипчастої гречки за 2 хвилини: легкий спосіб приготування

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Вівторок 30 листопада 2021 21:08
Рецепт смачної та розсипчастої гречки за 2 хвилини: легкий спосіб приготування Рецепт смачної та розсипчастої гречки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато жінок не люблять довго стояти біля кухонної плити та готувати. Щобільше, мало хто вміє правильно готувати гречку, адже у когось вона може підгоріти або ж перетворитись на кашу. Тому експерт поділився дієвим рецептом, як приготувати розсипчасту й ароматну гречку.

Зокрема, на всі необхідні процеси ви витратите 2 хвилини, повідомили на сторінці "nf_ppsbornik" в Instagram.

Зазначається, що після усіх процесів приготування страва далі готується самостійно. Згодом її можна їсти як окремий гарнір, або ж використовувати в інших стравах.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • гречка;
  • сіль;
  • окріп.

Спосіб приготування:

Спочатку гречку потрібно промити під проточною водою. Далі її необхідно покласти в посудину і залити окропом на 1-2 см вище крупи. Потім її потрібно накрити кришкою та залишити на 1,5 години.

Окрім того, якщо залишається зайва вода, то її можна процідити через сито.

Рецепт смачної та розсипчастої гречки за 2 хвилини: легкий спосіб приготування

Рецепт смачної та розсипчастої гречки (freepik)

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