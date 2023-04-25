Рецепт лінивих сирників на сніданок. Так просто та смачно ще не було

Сніданок - один із головних прийомів їжі. Побалуйте себе та близьких лінивими сирниками, які швидко готуються і також з'їдаються.

"Ліниві сирники. Або сирні оладки, як завгодно. Виходять легкі, не дуже важкі, бо мінімум борошна", - описав рецепт кулінар.

Для 12-14 штук візьміть:

1 банан

2 яйця

3 ст.л олії

2 ст.л борошна

3 ст.л цукру

1/2 ч.л солі

200 грамів кисломолочного сиру.

Спосіб приготування

Розчавіть банан вилкою, додайте яйця, цукор, сіль. Розмішайте все і додайте кисломолочний сир, перебийте все блендером. Потім додайте олію та борошно. Зачекайте 5 хвилин і посмажте на олії із двох сторін до гарного кольору. Смачного!