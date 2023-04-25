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Рецепт лінивих сирників на сніданок. Так просто та смачно ще не було

Новость на русском →
Вівторок 25 квітня 2023 08:30
Рецепт лінивих сирників на сніданок. Так просто та смачно ще не було Рецепт швидких сирників (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Сніданок - один із головних прийомів їжі. Побалуйте себе та близьких лінивими сирниками, які швидко готуються і також з'їдаються.

Рецептом у Instagram поділився Олексій Крючков.

"Ліниві сирники. Або сирні оладки, як завгодно. Виходять легкі, не дуже важкі, бо мінімум борошна", - описав рецепт кулінар.

Для 12-14 штук візьміть:

  • 1 банан
  • 2 яйця
  • 3 ст.л олії
  • 2 ст.л борошна
  • 3 ст.л цукру
  • 1/2 ч.л солі
  • 200 грамів кисломолочного сиру.

Спосіб приготування

Розчавіть банан вилкою, додайте яйця, цукор, сіль. Розмішайте все і додайте кисломолочний сир, перебийте все блендером. Потім додайте олію та борошно. Зачекайте 5 хвилин і посмажте на олії із двох сторін до гарного кольору. Смачного!

Також дивіться рецепт найсмачнішого бананового печива, яке готується на "раз, два".

А раніше Клопотенко дав рецепт своїх легендарних сирників.

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рецепт сирники