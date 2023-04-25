Рецепт лінивих сирників на сніданок. Так просто та смачно ще не було
Рецепт швидких сирників (колаж РБК-Україна)
Сніданок - один із головних прийомів їжі. Побалуйте себе та близьких лінивими сирниками, які швидко готуються і також з'їдаються.
Рецептом у Instagram поділився Олексій Крючков.
"Ліниві сирники. Або сирні оладки, як завгодно. Виходять легкі, не дуже важкі, бо мінімум борошна", - описав рецепт кулінар.
Для 12-14 штук візьміть:
- 1 банан
- 2 яйця
- 3 ст.л олії
- 2 ст.л борошна
- 3 ст.л цукру
- 1/2 ч.л солі
- 200 грамів кисломолочного сиру.
Спосіб приготування
Розчавіть банан вилкою, додайте яйця, цукор, сіль. Розмішайте все і додайте кисломолочний сир, перебийте все блендером. Потім додайте олію та борошно. Зачекайте 5 хвилин і посмажте на олії із двох сторін до гарного кольору. Смачного!
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