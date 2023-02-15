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Вони виходять завжди! Клопотенко дав рецепт легендарних сирників

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Середа 15 лютого 2023 08:30
Вони виходять завжди! Клопотенко дав рецепт легендарних сирників Фото: Рецепт сирників від Клопотенка (freepik.com)
Автор: Styler

Приготування смачних сирників справа не така вже й проста справа, і у багатьох викликає складності. Ця страва не залишає байдужою нікого. І ви легко можете навчитися її готувати лише за 20 хвилин.

Рецептом сирників, які виходять у всіх, поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.

Для сирників візьміть:

Покроковий рецепт приготування

Кисломолочний сир (400 г) перекладіть у невелику скляну або пластикову миску. Додайте дрібку солі, одне яйце, 3 ст. л. цукру, та 10 г ванільного цукру. Сир для сирників можна використовувати як базарний, так і магазинний. Головне, щоб він був не кислим і не дуже вологим. Якщо використовуєте магазинний сир, беріть сир у м'яких поліетиленових пакетах.

Після того, як ви покладете всі інгредієнти в миску, перемішайте до отримання однорідної маси. Для цього найкраще використати звичайну вилку, ложку або товкушку для картоплі.

До отриманої суміші сиру додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на одну столову ложку борошна більше. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними.

Змочіть руки невеликою кількістю олії і скачайте з сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Приплюсніть кульки руками, щоб вийшли гарні невеликі сирники. Тепер запануйте сирники в муці, щоб вони не втратили форму і засмажилися до апетитної скоринки.

Розігрійте антипригарну сковорідку зі 3-4 ст. л. олії на середньому вогні. Сковорідка для сирників має добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь при смаженні, так у вас вийде ідеальне прожарювання. Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли. Для смачної скоринки обсмажуйте по 2-3 хвилини з кожного боку.

Щоб видалити зайву олію з готових сирників, перекладіть спочатку на паперовий рушник. Потім покладіть сирники в тарілки для подачі, посипте трохи цукровою пудрою, додайте варення або сметану. Смачного!

Вони виходять завжди! Клопотенко дав рецепт легендарних сирниківЛегендарні сирники від Клопотенка виходять такі (фото: klopotenko.com)

Нагадаємо, що Клопотенко дав рецепт найсмачнішого тертого пирога, який ви коли-небудь куштували.

А до цього Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.

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рецепт Евгений Клопотенко