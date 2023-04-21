Рецепт найсмачнішого бананового печива, яке готується на "раз, два"

Бананове печиво, яке принесе користь, а не шкоду, легко приготувати вдома. Цим смаколиком ви потішите себе та близьких!

Інгредієнти для бананового печива

2 невеликі банани

70 г вівсяних пластівців

50 г в'яленої журавлини

30-50 г чорного шоколаду для декору, можна заморочитись і знайти шоколад без цукру

Насіння, горіхи або їхня суміш на декор 30-50 г.

Можна додати солону карамель, але вже буде калорійнішим.

Покроковий рецепт приготування

Перемішайте вилкою банани. Змішайте їх з вівсянкою та журавлиною, перемішайте і залиште на 10 хв набухнути та з'єднатися. Прогрійте духовку до 180 градусів, у цей час – сформуйте диски з маси.

Повинно в середньому вийти 8 штук, запікайте 20 хвилин. Розтопіть на водяній бані шоколад, полийте трохи в центр печива, посипте декором (горіхи, насіння). Дайте шоколаду затвердіти або їжте одразу. Смачного!