Рецепт найсмачнішого бананового печива, яке готується на "раз, два"
Фото: Рецепт бананового печива (pixabay.com)
Бананове печиво, яке принесе користь, а не шкоду, легко приготувати вдома. Цим смаколиком ви потішите себе та близьких!
Рецептом випічки поділився у Instagram кулінар Андрій Клюс.
Інгредієнти для бананового печива
- 2 невеликі банани
- 70 г вівсяних пластівців
- 50 г в'яленої журавлини
- 30-50 г чорного шоколаду для декору, можна заморочитись і знайти шоколад без цукру
- Насіння, горіхи або їхня суміш на декор 30-50 г.
- Можна додати солону карамель, але вже буде калорійнішим.
Покроковий рецепт приготування
Перемішайте вилкою банани. Змішайте їх з вівсянкою та журавлиною, перемішайте і залиште на 10 хв набухнути та з'єднатися. Прогрійте духовку до 180 градусів, у цей час – сформуйте диски з маси.
Повинно в середньому вийти 8 штук, запікайте 20 хвилин. Розтопіть на водяній бані шоколад, полийте трохи в центр печива, посипте декором (горіхи, насіння). Дайте шоколаду затвердіти або їжте одразу. Смачного!
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