Рецепт ленивых сырников на завтрак. Так просто и вкусно еще не было
Рецепт быстрых сырников (коллаж РБК-Украина)
Завтрак - один из главных приемов пищи. Побалуйте себя и близких ленивыми сырниками, которые быстро готовятся и также съедаются.
Рецептом в Instagram поделился Алексей Крючков.
"Ленивые сырники. Или творожные оладьи, как угодно. Выходят легкие, не очень тяжелые, потому что минимум муки", - описал рецепт кулинар.
Для 12-14 штук возьмите:
- 1 банан
- 2 яйца
- 3 ст.л масла
- 2 ст.л муки
- 3 ст.л сахара
- 1/2 ч.л соли
- 200 творога.
Способ приготовления
Раздавите банан вилкой, добавьте яйца, сахар, соль. Размешайте все и добавьте творог, перебейте все блендером. Потом добавьте масло и муку. Подождите 5 минут и пожарьте на масле с двух сторон до красивого цвета. Приятного аппетита!
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