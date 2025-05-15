Рецепт десерту від зіркового тренера: готується за 1 хвилину, а голод зникає на півдня!

Віктор Мандзяк, який працює у Львові та здобув популярність завдяки своєму прямолінійному підходу до харчування та тренувань, пропонує максимально простий, але надзвичайно ефективний рецепт десерту. Його головна "фішка" - це ситість. За словами тренера, з'ївши порцію такого десерту, ви надовго забудете про відчуття голоду, що є ключовим фактором у контролі ваги.

Рецепт дієтичного десерту від Віктора Мандзяка

Рецепт надзвичайно простий і не вимагає багато часу чи кулінарних талантів. Вам знадобляться лише кілька доступних інгредієнтів, які легко знайти у будь-якому магазині:

Кисломолочний сир. Основа десерту, джерело білка та кальцію.

Грецький йогурт. Він додає кремової текстури, білка та приємної кислинки.

Стиглий банан. Це натуральне джерело солодкості, вуглеводів та калію.

Протеїновий порошок. Підсилює білковий склад, може додати додаткового смаку (ванільний, шоколадний тощо).

Вам потрібно лише змішати всі перелічені інгредієнти в одній ємності. Для досягнення максимально однорідної та кремової консистенції Віктор Мандзяк радить скористатися блендером. Процес займає лічені хвилини, і ось ваш смачний та корисний десерт готовий до вживання.

Чому цей десерт працює?

Секрет криється у поєднанні інгредієнтів. Високий вміст білка з кисломолочного сиру, грецького йогурту та протеїну забезпечує тривале насичення. Білок перетравлюється повільніше за вуглеводи, що допомагає уникнути різких стрибків цукру в крові та подальшого швидкого відчуття голоду. Банан додає необхідних вуглеводів для енергії та натуральної солодкості, а також клітковину.

Ситний десерт від Віктора Мандзяка (Скриншот)

А тепер найцікавіше для тих, хто ретельно контролює калорійність свого раціону. За інформацією Віктора Мандзяка, порція цього десерту вагою у цілих 500 грамів містить лише близько 461 калорій та 64 грами білку. Уявіть, пів кілограма смачного, кремового десерту, який наситить вас на кілька годин, за калорійністю менше, ніж стандартна шоколадка чи більшість тістечок з магазину.

Це робить його ідеальним варіантом для повноцінного перекусу, легкого сніданку або навіть десерту після вечері, коли дуже хочеться чогось солоденького, але немає бажання "наїдати" зайві калорії. Великий об'єм порції також сприяє відчуттю насичення, адже шлунок наповнюється.