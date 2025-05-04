Цей смаколик з відділу "кондитерки" можна спокійно купувати дітям

Здається, у відділі кондитерки немає нічого корисного? Виявляється, є один смаколик на натуральній основі, який можна сміливо давати навіть малечі.

Про які саме солодощі йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Однак є один скромний, але чудовий продукт, який стоїть осібно і цілком заслуговує на місце у вашому раціоні. Його склад та властивості роблять його значно кращою альтернативою багатьом іншим солодощам, і його цілком можна пропонувати навіть наймолодшим ласунам. Йдеться про... пастилу!

Що таке пастила і чому вона відрізняється?

Пастила - це традиційний слов'янський десерт, який готується на основі фруктового або ягідного пюре, найчастіше яблучного. Класична пастила може містити невелику кількість цукру, яєчний білок та натуральні загущувачі - пектин або агар-агар. По суті, це концентрований фрукт, висушений до стану щільного або повітряного "брусочка" чи стрічки.

На відміну від більшості сучасних цукерок, шоколадних батончиків, карамелі чи печива, пастила:

Має фруктову основу

Головний інгредієнт - це фрукти (яблука, ягоди, абрикоси тощо), а не цукровий сироп чи рослинні жири.

Містить пектин

Цей натуральний полісахарид, що міститься у фруктах, є різновидом розчинної клітковини. Пектин корисний для травлення, сприяє виведенню токсинів з організму та може допомагати знижувати рівень холестерину.

Містить менше жиру

У більшості видів пастили жир або повністю відсутній, або присутній у мінімальних кількостях, на відміну від шоколаду чи випічки.

Може мати менше доданого цукру

Існують види пастили, де кількість доданого цукру мінімальна або його взагалі немає (т.зв. "бездрожжева" або "фруктова" пастила, схожа на фруктовий лаваш). Солодкість у таких випадках забезпечується природними цукрами з фруктів.

Чим корисна пастила, особливо для дітей?

Завдяки своєму складу, пастила може бути не лише смачною, а й нести певну користь:

Джерело енергії

Фруктові цукри (фруктоза, глюкоза) швидко засвоюються і дають дитині необхідну енергію для активності.

Клітковина (пектин)

Сприяє нормалізації роботи кишківника та допомагає очищати організм.

Вітаміни та мінерали

Хоча в процесі обробки частина вітамінів може руйнуватися, якісна пастила з натуральних фруктів все одно може зберігати деякі корисні речовини, присутні у вихідній сировині.

Натуральний склад

Обираючи пастилу з мінімальним складом, ви уникаєте потенційно шкідливих штучних барвників, ароматизаторів та консервантів, які часто присутні у яскравих дитячих солодощах.

Як вибрати "правильну" пастилу?

Ключ до користі - уважний вибір! Не вся пастила однаково корисна. Завжди читайте етикетку:

Склад

Ідеально, якщо в складі вказані лише фрукти/ягоди (наприклад, "пюре яблучне"), можливо, з додаванням білка та пектину/агару. Чим коротший список інгредієнтів – тим краще.

Цукор

Зверніть увагу на кількість доданого цукру. Варіанти без доданого цукру або з мінімальною його кількістю будуть кращими.

Барвники та ароматизатори

Намагайтеся уникати продуктів зі штучними барвниками (E-номери) та сильними хімічними ароматизаторами.

Деякі види зефіру, що також готуються на основі фруктового пюре з білком та пектином/агаром, можуть розглядатися як близька і теж відносно краща альтернатива.

Навіть якщо пастила вважається "кориснішим" смаколиком, це все одно джерело цукрів та вуглеводів. Вона не замінить повноцінні фрукти. Пастила - це чудовий варіант десерту або перекусу, але вона має бути частиною збалансованого раціону, а не його основою. Контролюйте порції, особливо коли даєте її дітям.