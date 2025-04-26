5 корисних десертів, що не шкодять фігурі: можна їсти щодня

Худнути - не означає повністю відмовлятися від солодощів. Існують десерти, які не тільки не шкодять фігурі, але й можуть бути корисними, оскільки містять білок, клітковину, здорові жири та мінімум доданого цукру.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які 5 корисних десертів можна їсти хоч щодня.

Ніжна сирна запіканка без цукру

Сир - чудове джерело білка, який насичує та допомагає зберігати м'язову масу під час схуднення. Ця запіканка, на відміну від класичних варіантів, не містить цукру, а солодкість їй надає банан або невелика кількість меду.

Інгредієнти (на 2 порції): Сир 5% - 200 г, Яйце - 1 шт, Банан - 1 шт (або 1 ч. л. меду), Кукурудзяне або вівсяне борошно - 1 ст. л., Ваніль, кориця - за смаком.

Сир 5% - 200 г, Яйце - 1 шт, Банан - 1 шт (або 1 ч. л. меду), Кукурудзяне або вівсяне борошно - 1 ст. л., Ваніль, кориця - за смаком. Приготування: Просто змішайте всі інгредієнти блендером або виделкою до однорідності. Викладіть масу у невелику форму і випікайте в розігрітій до 180°C духовці близько 25 хвилин. Подавати можна з улюбленими ягодами або натуральним йогуртом.

Чіа-пудинг із ягодами

Насіння чіа - справжній суперфуд для тих, хто худне. Воно багате на клітковину, омега-3 жирні кислоти та білок. При контакті з рідиною чіа утворюють гелеподібну структуру, що надає пудингу цікавої текстури та сприяє тривалому відчуттю ситості.

Інгредієнти (на 1 порцію): Рослинне або коров’яче молоко - 150 мл, Насіння чіа - 2 ст. л., Мед або фінік - 1 ч. л. (або зовсім без підсолоджувача), Ягоди - 50 г.

Рослинне або коров’яче молоко - 150 мл, Насіння чіа - 2 ст. л., Мед або фінік - 1 ч. л. (або зовсім без підсолоджувача), Ягоди - 50 г. Приготування: У склянці змішайте молоко, насіння чіа та підсолоджувач (якщо використовуєте). Залиште на 10 хвилин, ще раз добре перемішайте, щоб уникнути грудочок. Накрийте і поставте в холодильник мінімум на 2 години, а краще на всю ніч для ідеальної консистенції. Перед подачею додайте свіжі або розморожені ягоди.

Шоколадний авокадо-мус

Цей десерт - справжня знахідка для любителів шоколаду. Замість вершків та цукру тут використовуються корисні інгредієнти: стиглий авокадо надає кремової текстури та містить здорові мононенасичені жири, банан додає солодкості, а какао - насиченого шоколадного смаку.

Інгредієнти (на 2 порції): Авокадо - 1 стиглий, Банан - 1, Какао-порошок - 2 ч. л., Мед або стевія - за смаком, Рослинне молоко - 2–3 ст. л. (для потрібної консистенції).

Авокадо - 1 стиглий, Банан - 1, Какао-порошок - 2 ч. л., Мед або стевія - за смаком, Рослинне молоко - 2–3 ст. л. (для потрібної консистенції). Приготування: Помістіть всі інгредієнти у блендер і збийте до отримання гладкої, повітряної консистенції мусу. Поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб мус охолов і стабілізувався. Можна подавати, посипавши меленими горіхами або прикрасивши ягодами.

Хрусткі яблучні чіпси

Якщо хочеться чогось похрустіти, але без зайвих калорій та цукру, яблучні чіпси - ідеальний вибір. Це максимально простий та натуральний десерт, багатий на клітковину.

Інгредієнти: Яблука - 2 шт, Кориця - за бажанням.

Яблука - 2 шт, Кориця - за бажанням. Приготування: Ретельно вимийте яблука і наріжте їх дуже тонкими скибочками (чим тонше, тим більш хрусткими вийдуть чіпси). Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, в один шар. За бажанням посипте корицею. Випікайте в духовці при температурі 100°C протягом 1–1,5 години, періодично перевертаючи, доки скибочки не стануть сухими та хрусткими. Також можна використовувати дегідратор або навіть сушити на сковороді без олії на мінімальному вогні.

Протеїнові батончики без випікання

Ці батончики стануть чудовим перекусом або десертом, коли потрібна енергія та додаткова порція білка. Вони легко готуються і не потребують випікання. Фініки надають натуральної солодкості та зв'язують інгредієнти.