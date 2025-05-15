Рецепт десерта от звездного тренера: готовится за 1 минуту, а голод исчезает на полдня!

Виктор Мандзяк, который работает во Львове и получил известность благодаря своему прямолинейному подходу к питанию и тренировкам, предлагает максимально простой, но чрезвычайно эффективный рецепт десерта. Его главная "фишка" - это сытость. По словам тренера, съев порцию такого десерта, вы надолго забудете о чувстве голода, что является ключевым фактором в контроле веса.

Рецепт диетического десерта от Виктора Мандзяка

Рецепт очень простой и не требует много времени или кулинарных талантов. Вам понадобятся лишь несколько доступных ингредиентов, которые легко найти в любом магазине:

Творог. Основа десерта, источник белка и кальция.

Греческий йогурт. Он добавляет кремовой текстуры, белка и приятной кислинки.

Спелый банан. Это натуральный источник сладости, углеводов и калия.

Протеиновый порошок. Усиливает белковый состав, может добавить дополнительный вкус (ванильный, шоколадный и т.д.).

Вам нужно лишь смешать все перечисленные ингредиенты в одной емкости. Для достижения максимально однородной и кремовой консистенции Виктор Мандзяк советует воспользоваться блендером. Процесс занимает считанные минуты, и вот ваш вкусный и полезный десерт готов к употреблению.

Почему этот десерт работает?

Секрет кроется в сочетании ингредиентов. Высокое содержание белка из творога, греческого йогурта и протеина обеспечивает длительное насыщение. Белок переваривается медленнее углеводов, что помогает избежать резких скачков сахара в крови и последующего быстрого чувства голода. Банан добавляет необходимых углеводов для энергии и натуральной сладости, а также клетчатку.

Сытный десерт от Виктора Мандзяка (Скриншот)

А теперь самое интересное для тех, кто тщательно контролирует калорийность своего рациона. По информации Виктора Мандзяка, порция этого десерта весом в целых 500 граммов содержит лишь около 461 калорий и 64 грамма белка. Представьте, полкилограмма вкусного, кремового десерта, который насытит вас на несколько часов, по калорийности меньше, чем стандартная шоколадка или большинство пирожных из магазина.

Это делает его идеальным вариантом для полноценного перекуса, легкого завтрака или даже десерта после ужина, когда очень хочется чего-то сладенького, но нет желания "наедать" лишние калории. Большой объем порции также способствует ощущению насыщения, ведь желудок наполняется.