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Цей смачний десерт можна їсти щодня: не наберете жодного граму

Неділя 04 травня 2025 08:45
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Цей смачний десерт можна їсти щодня: не наберете жодного граму Фото: Цей десерт можна спокійно їсти і худнути (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Десерт - це не ворог фігури. Сучасна дієтологія дедалі частіше доводить, що можна насолоджуватись солодким без докорів сумління.

Який десерт ви можете їсти щодня - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який десерт - не ворог фігури?

Йдеться про чіа-пудинг - легкий, поживний і абсолютно безпечний для вашої фігури.

Цей десерт вже кілька років поспіль входить до списку улюбленців серед тих, хто дотримується здорового способу життя. Основні інгредієнти — насіння чіа, рослинне молоко (або звичайне), трохи меду чи кленового сиропу для солодкості, а також фрукти або ягоди за смаком. Усе змішується, охолоджується кілька годин у холодильнику - і готово! В результаті маємо кремову, ніжну текстуру, яка нагадує пудинг або навіть десерт у стилі "мус".

Чому чіа-пудинг — ідеальний десерт для щоденного вживання?

  • Мінімум калорій - порція містить у середньому 150–200 ккал.
  • Максимум користі - насіння чіа багаті на омега-3, клітковину, білок та антиоксиданти.
  • Тривале відчуття ситості - пудинг надовго знижує апетит, допомагаючи уникнути переїдання.
  • Покращення травлення - клітковина нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.
  • Підтримка ваги - регулярне вживання такого десерту може навіть сприяти схудненню.

Десерт легко адаптувати під будь-який смак: додайте какао, кокос, горіхове масло, лісові ягоди або банан - і щоразу він буде новим. А головне - це не просто солодкий перекус, а здоровий ритуал, який принесе задоволення і користь.

Якщо ви мрієте про фігуру мрії, але не готові відмовлятися від солодкого - чіа-пудинг стане вашим найкращим союзником. Їжте його хоч щодня - і залишайтеся в формі!

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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