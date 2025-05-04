Цей смачний десерт можна їсти щодня: не наберете жодного граму
Десерт - це не ворог фігури. Сучасна дієтологія дедалі частіше доводить, що можна насолоджуватись солодким без докорів сумління.
Який десерт ви можете їсти щодня - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Який десерт - не ворог фігури?
Йдеться про чіа-пудинг - легкий, поживний і абсолютно безпечний для вашої фігури.
Цей десерт вже кілька років поспіль входить до списку улюбленців серед тих, хто дотримується здорового способу життя. Основні інгредієнти — насіння чіа, рослинне молоко (або звичайне), трохи меду чи кленового сиропу для солодкості, а також фрукти або ягоди за смаком. Усе змішується, охолоджується кілька годин у холодильнику - і готово! В результаті маємо кремову, ніжну текстуру, яка нагадує пудинг або навіть десерт у стилі "мус".
Чому чіа-пудинг — ідеальний десерт для щоденного вживання?
- Мінімум калорій - порція містить у середньому 150–200 ккал.
- Максимум користі - насіння чіа багаті на омега-3, клітковину, білок та антиоксиданти.
- Тривале відчуття ситості - пудинг надовго знижує апетит, допомагаючи уникнути переїдання.
- Покращення травлення - клітковина нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.
- Підтримка ваги - регулярне вживання такого десерту може навіть сприяти схудненню.
Десерт легко адаптувати під будь-який смак: додайте какао, кокос, горіхове масло, лісові ягоди або банан - і щоразу він буде новим. А головне - це не просто солодкий перекус, а здоровий ритуал, який принесе задоволення і користь.
Якщо ви мрієте про фігуру мрії, але не готові відмовлятися від солодкого - чіа-пудинг стане вашим найкращим союзником. Їжте його хоч щодня - і залишайтеся в формі!
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