Репер-військовий Ярмак висловився про чоловіків, які бояться ТЦК: "Ходив і думав, що якось пронесе"

Репер та військовий Олександр Ярмак, який захищає Україну на фронті, розповів, чому деякі чоловіки бояться ТЦК та мобілізації. На думку артиста, в такій ситуації необхідно використовувати діалог.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на "Ремовська Інтерв'ю" Ярмак висловився про головний страх деяких чоловіків, які бояться, що їх відправлять в піхоту.

"Найбільша проблема комунікації держави з населенням - це те, що договір, такий суспільний договір, порушено. І будь-яка цивільна людина сприймає свою мобілізацію як смертний вирок. Але насправді це так не є в багатьох випадках, тому що бойова складова будь-якої бригади - це десь 30-40%. 60-50% - це тилові посади, які не менш важливі", - заявив Ярмак.

Репер зазначив, що всі бояться та всі хочуть жити. Але, вважає військовий, є дуже багато "дядьків", які могли б прийти та отримати тилову посаду, допомагати в питаннях харчового забезпечення або ж налагоджувати інші процеси.

"У нас досі, можливо, це через радянські фільми, уявлення війни - що це просто всі зі штиками на передку. В якомусь сенсі так і є, хтось стає піхотою, хтось отримує, якісь інші посади", - пояснив артист.

При цьому він висловився про піхоту. Адже найчастіше під час розмов про страх мобілізації спливає саме вона.

"Все, що я бачив, що проходить піхота - це пекло, ну реально. Це титани, це люди, в них має бути найкраще, до них має бути найкраще відношення в суспільстві, найкращі забезпечення їхніх родин. Бо це люди, які рятують нашу державу", - пояснив Ярмак.

Репер Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Втім, репер визнав, що іноді буває й таке, коли людині "не пощастить". Тоді вона може потрапити до "якогось не дуже компетентного командира". Але зараз це, зауважив Ярмак, вже виключення.

"Діалог є: кого, куди, кого на зв'язківців, кого на якісь моменти логістики й забезпечення, кого в піхоту, кого в пілоти. Тобто як і в суспільстві - від складу розуму в якомусь сенсі обирається тобі відповідна посада", - вважає репер.

"Коли стається проблема саме з піхотою? Коли ти не зробив нічого для того, щоб знайти себе в війську. От коли ти ходив собі і думав, що якось пронесе, коли ти не пройшов якийсь курс підготовки", - додав він.

За словами Ярмака, коли люди не готуються і "просто забивають на свою відповідальність в цій війні", то потім вони потрапляють до ТЦК, де їх питають, чи вміють вони щось робити. І виявляється, що знань та навичок не так і багато.

"Дуже часто виникають такі питання - це 90% випадків. Тому от така і ситуація загальна. Тому я не підтримую методи, отаке загрібання на вулиці. Я усе ж впевнений, що діалог дає набагато кращі результати", - визнав артист.

Хто такий Олександр Ярмак

Репер став популярним ще багато років тому. До 2021 року він виконував пісні російською, але потім почав випускати треки українською. 26 лютого 2022 року пішов на війну добровольцем.

Потім артист очолив взвод операторів FPV-дронів. А в серпні цього року стало відомо, що Ярмак отримав бойову нагороду від Сирського.