Співак та військовий Ярмак отримав бойову нагороду від Сирського (фото)

Репер Олександр Ярмак (YARMAK), який захищає Україну на фронті, отримав бойову нагороду від Головкома Олександра Сирського. Військовий зазначив, що не женеться за званням та іншим, але саме це для нього важливо.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories репера в Instagram .

Ярмак отримав нагороду

Захисник України показав фото відзнаки. Він отримав нагородний знак "Золотий хрест".

Військовий отримав нагороду (скріншот)

При цьому співак зазначив, що він не женеться за якимись нагородами. Ярмак розповів, яке нині має звання та додав, що в нього немає мрій про кар'єру у війську.

"Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки, х*рячив разом зі всіма солдатами і дослужився до за два з половиною роки аж до сержанта", - написав Ярмак.

Ярмак висловився про свою нагороду (скріншот)

"Тому мені бойова нагорода цінніша ніж будь-яка державна!" - наголосив військовий, який встав на захист України у лютому 2022 року.

Також Ярмак додав, що має головну нагороду. На війні доля звела його з побратимами. І вони, підкреслив артист, заслуговують всіх найвищих нагород.

Військовий та співак висловився про головну нагороду (скріншот)

Що відомо про службу Ярмака

Артист вирішив захищати Україну на початку повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. Ярмак пішов до військкомату, але його не взяли на фронт. Співаку відмовили, бо він не мав бойового досвіду.

Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Втім, Олександр не захотів відсиджуватися вдома. Тому Ярмак знайшов можливість потрапити до ЗСУ. Спочатку співак був гранатометником.

Після цього артист отримав новий досвід. Він пройшов навчання та став аеророзвідником. А згодом Ярмак очолив підрозділ управління дронами.