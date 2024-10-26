"Рідко бачу": Маша Єфросиніна розсекретила, чим нині займається її чоловік-військовий

Ведуча Марія Єфросиніна розповіла, чи вдається їй часто бачитися зі своїм чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим. Її обранець встав на захист України на початку повномасштабної війни, яку у лютому 2022 року розв'язала РФ.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у новому випуску шоу "Неймовірна правда про зірок" Єфросиніна пояснила, чим займається її чоловік.

Де зараз чоловік Єфросиніної

"Він закріплений за Київським підрозділом. Він наразі вже є замом командира роти з озброєння, тому він іноді приїжджає, приймає озброєння", - розповіла Єфросиніна.

"Я рідко бачу Тимура на мій превеликий жаль. Мені мало кожного разу. Йому вистачає сил поговорити зі мною, коли він бачить, що я пливу. І він тримає мене, ми проходимо через все це майже третій рік, саме тому, що цьому передувало 19 років подружнього життя і різних періодів", - зазначила вона.

І сьогодні, за словами ведучої, вона дуже вдячна тим періодам і кризам. Адже зараз, стосунки Єфросиніної та Хромаєва тримає "виключно досвід подружнього життя і близькість".

Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також Марія розповіла, що з її квартирою. У вересні Єфросиніна та її син опинилися в епіцентрі атаки "Шахедів". І вдома, на стелі в одній з кімнат, пішла тріщина.

За словами ведучої, це ніяк не загрожує будинку. Але в той момент їй було дуже страшно.

"Нехай буде, в нас взагалі з чоловіком рішення, що ми все будемо "латати", відновлювати - після війни", - зазначила вона.

Що відомо про чоловіка Єфросиніної

Нагадаємо, Хромаєв, від якого Єфросиніна народила доньку та сина, вирішав захищати Україну у 2022 році. Ведуча розповідала, що він служить у 112-й бригаді.

А у серпні цього року Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік. Хромаєв вже має звання старшого лейтенанта.

"Своїми діями ти даєш мені віру, що ми встоїмо. Даєш впевненість, що, обнуливши одне життя, можна почати нове і досягти там успіху. Пишаюсь неймовірно, коханий", - зверталася до чоловіка ведуча.