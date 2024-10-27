Репер-военный Ярмак высказался о мужчинах, которые боятся ТЦК: "Ходил и думал, что как-то пронесет"

Репер и военный Александр Ярмак, защищающий Украину на фронте, рассказал, почему некоторые мужчины боятся ТЦК и мобилизации. По мнению артиста, в такой ситуации нужно использовать диалог.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на "Ремовська Інтерв'ю" Ярмак высказался о главном страхе некоторых мужчин, которые боятся, что их отправят в пехоту.

"Самая большая проблема коммуникации государства с населением - это то, что договор, такой общественный договор, нарушен. И любой гражданский человек воспринимает свою мобилизацию как смертный приговор. Но на самом деле это так не во многих случаях, потому что боевая составляющая любой бригады - это где-то 30-40%. 60-50% - это тыловые должности, которые не менее важны", - заявил Ярмак.

Репер отметил, что все боятся и хотят жить. Но, считает военный, есть очень много "дядек", которые могли бы прийти и получить тыловую должность, помогать в вопросах пищевого обеспечения или же налаживать другие процессы.

"У нас до сих пор, возможно, это из-за советских фильмов, представления войны - что это просто все со штыками на передке. В каком-то смысле так и есть, кто-то становится пехотой, кто-то получает, какие-то другие должности", - объяснил артист.

При этом он высказался о пехоте. Ведь чаще всего во время разговоров о страхе мобилизации всплывает именно она.

"Все, что я видел, что проходит пехота - это ад, ну реально. Это титаны, это люди, у них должно быть лучшее, к ним должно быть лучшее отношение в обществе, лучшие обеспечения их семей. Потому что это люди, которые спасают наше государство", - объяснил Ярмак.

Рэпер Ярмак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Впрочем, репер признал, что иногда бывает и такое, когда человеку "не повезет". Тогда он может попасть к "какому-то не очень компетентному командиру". Но сейчас это, заметил Ярмак, уже исключение.

"Диалог есть: кого, куда, кого на связистов, кого на какие-то моменты логистики и обеспечения, кого в пехоту, кого в пилоты. То есть как и в обществе - от склада ума в каком-то смысле выбирается тебе соответствующая должность", - считает репер.

"Когда происходит проблема именно с пехотой? Когда ты не сделал ничего для того, чтобы найти себя в армии. Вот когда ты ходил себе и думал, что как-то пронесет, когда ты не прошел какой-нибудь курс подготовки", - добавил он.

По словам Ярмака, когда люди не готовятся и "просто забивают на свою ответственность в этой войне", то потом они попадают в ТЦК, где их спрашивают, умеют ли они что-то делать. И оказывается, что знаний и навыков не так уж много.

"Очень часто возникают такие вопросы - это 90% случаев. Поэтому такая и ситуация общая. Поэтому я не поддерживаю методы, такое загребание на улице. Я все же уверен, что диалог дает гораздо лучшие результаты", - признал артист.

Кто такой Александр Ярмак

Репер стал популярен еще много лет назад. До 2021 года он исполнял песни на русском языке, но затем начал выпускать треки на украинском. 26 февраля 2022 пошел на войну добровольцем.

Затем артист возглавил взвод операторов FPV-дронов. А в августе этого года стало известно, что Ярмак получил боевую награду от Сырского.