Разведение сил на Донбассе: впечатляющие фото с бойцами ВСУ

В сети появились впечатляющие фото украинских бойцов, которые находятся на позициях после разведения сил на Донбассе, в окрестностях Золотого. Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "НачШтаб".

На ярких снимках можно увидеть красивые рассветы на востоке Украины и даже прочувствовать ноябрьский холод. Также на кадрах есть элементы быта военных – походный душ, который бойцы ВСУ соорудили после того, как перебрались на новые позиции.

Кроме того, на одном из снимков есть замечательный выразительный пес, который помогает нести службу украинским бойцам. Чтобы он не замерз на посту – военные надели на него комбинезон.

Фото: НачШтабу/Twitter

Ранее мы писали о том, что жители Донецка отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина должна покаяться. Реакция жителей оккупированных территорий была неоднозначная: некоторые назвали слова президента фантазиями и мечтами, а некоторые – высказывают мнение, которое им навязано с помощью российской пропаганды.

Также мы писали о том, что волонтеры высказались об информационной политике страны и признали, что Украина проиграла информационную войну на Донбассе пропагандистским каналам и СМИ.