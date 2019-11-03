Никакой грусти: в сеть попало новое видео разведения сил в Золотом

Разведение сил в Золотом (фото: dpsu.gov.ua)

Журналисты показали на видео, что сейчас происходит в Золотом на Донбассе

В сети показали новое видео с Донбасса, а именно из Золотого, где на сегодняшний день завершено разведение сил. Журналисты показали, как сейчас живут украинские военные и как они комментируют произошедшее. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Мы просто выполняем приказ. Мы военные. Нам сказали – мы отойдем. Нам сказали - мы подойдем. Это просто армия", - рассказал на камеру один из воинов с позывным "Учитель".

За последние дни на новых позициях были возведены укрепления с бетонными перекрытиями, колючей проволокой и противотанковыми столбиками. В наскоро вырытых окопах кипит работа – деревом обивают стенки и утепляют блиндажи. Бойцы ВСУ никаких жалоб к бытовым условиям не предъявляют.

"Никакой грусти. Буржуйка есть, тепло есть, все устраивает, все нормально", – говорят бойцы.

Видео: Разведение сил в Золотом окончено (YouTube)

Люди признаются, что уже несколько дней на улицах поселка и вокруг царит тишина, но им этого мало. Местные хотят, чтобы военные совсем покинули это место.

"Нам надо, чтобы вообще войска убрали, нам нужен мир", - уверяют они.