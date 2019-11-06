Розведення сил на Донбасі: вражаючі фото з бійцями ЗСУ

У мережі з'явилися вражаючі фото українських бійців, які знаходяться на позиціях після розведення сил на Донбасі, в околицях Золотого. Фото опублікували у Twitter-акаунті "НачШтаб".

На яскравих знімках можна побачити красиві світанки на сході України і навіть відчути листопадовий холод. Також на кадрах є елементи побуту військових – похідний душ, який бійці ВСУ спорудили після того, як перебралися на нові позиції.

Крім того, на одному зі знімків є чудовий виразний пес, який допомагає нести службу українським бійцям. Щоб він не замерз на службі – військові вдягнули на нього комбінезон.

Фото: НачШтабу/Twitter

Раніше ми писали про те, що жителі Донецька відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна повинна покаятися. Реакція мешканців окупованих територій була неоднозначна: деякі назвали слова президента фантазіями і мріями, а деякі висловлюють думку, що їм нав'язана за допомогою російської пропаганди.

Також ми писали про те, що волонтери висловилися про інформаційну політику країни і визнали, що Україна програла інформаційну війну на Донбасі пропагандистським каналам і ЗМІ.