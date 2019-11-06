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Украина проиграла информационную войну на востоке, - волонтеры

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 13:03
Украина проиграла информационную войну на востоке, - волонтеры
Волонтеры рассказали про информационную войну на Донбассе (коллаж РБК-Украина)

Волонтеры высказались об информационной политике страны в прямом эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Украина проиграла информационную войну на Донбассе пропагандистским каналам и СМИ. Об этом в программе "Свобода Слова Савика Шустера" заявили украинские волонтеры Зоряна и Катерина.

"Украина проиграла информационную войну на востоке. Там смотрят российские каналы, нет украинских газет. Люди не разбираются в этой войне", - отметили в эфире телеканала "Украина" девушки, отказавшись называть свои фамилии.

Известно, что три недели волонтеры провели в Золотом, общаясь с населением.

"Власть совершенно не занимается людьми на востоке. Все эти годы они были брошены в войне. Это огромная проблема", - считают девушки.

Им по 22 года, они художницы, занимаются волонтерством с начала войны на востоке.

Волонтеры рассказали про информационную войну на Донбассе

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