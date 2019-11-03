ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Золотом появился российский флаг: что происходит

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 21:24
В Золотом появился российский флаг: что происходит
Разведение сил в Золотом (фото: facebook.com/ato.news)

В Золотом появился российский флаг

В районе разведения сил в населенном пункте Золотое-5 Луганской области вывесили российский флаг во время приезда депутата Госдумы. Об этом заявил ветеран с позывным "Чернобыль".

Он сообщил, что сегодня, 3 ноября, несколько часов назад закончился так называемый "желтый режим" в Золотом-4 и началось официальное разминирование.

В Золотом появился российский флаг: что происходит

Скриншот с видео

При этом в это время в Золотом-5, к которому у украинской стороны нет доступа, приехал депутат российской Госдумы Алексей Журавлев с компанией журналистов. Во время интервью депутата было видно, что российская сторона вывесила свой флаг.

Украинский боец считает, что по этому видео четко видно, что Россия не имеет намерения отступать от своих намерений касательно оккупированного Донбасса.

Разведение сил в Золотом (видео: YouTube/Національний Корпус)

"Мы продолжаем находится в селе Золотое и не допустим капитуляции. Также наша инициатива "Последний блокпост" расширяется и по остальным населенным пунктам, где планируется так называемое разведение войск. Скоро все увидите, ждите видео", - отметил ветеран.

Напомним, что разминирование в Золотом продлится до 9 ноября. Специалисты проводят техническое обследование. Они разминируют дороги и обочины, осуществляют очистку местности, которая загрязнена взрывоопасными предметами.

В ООС заявили, что жители Золотого находятся в безопасности после разведения В штабе рассказали, когда снимут ограничения в районе Золотого
Новости Украины ЗолотоеРазведение сил
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь