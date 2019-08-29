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Разумков расплакался после общения с матерями погибших на Донбассе (фото)

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 13:21
Разумков расплакался после общения с матерями погибших на Донбассе (фото)
Дмитрий Разумков (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Дмитрий Разумков не сдержал своих эмоций

Дмитрий Разумков вместе с депутатами "Слуги народа" возложили цветы к Стене памяти погибших воинов АТО, которые отдали свою жизнь за Украину. Так начался первый день 9 созыва Верховной Рады. Об этом сообщает издание "Главком".

Разумков прошелся вдоль всей стелы на Михайловской площади и поговорил с женщинами, дети которых погибли на Донбассе. Он не смог сдержать свои эмоции и начал вытирать глаза.

При этом он просил журналистов не снимать его, но фотографы не смогли упустить этот эмоциональный момент.

Разумков расплакался после общения с матерями погибших на Донбассе (фото)

Разумков не держал слез после общения с матерями погибших воинов (фото: censor.net.ua)

В партии "Слуга народа" заявили, что они в долгу перед теми, кто погиб за независимость Украины. Кроме того, необходимо показать, что украинцы не зря боролись продолжают бороться за свое государство.

Разумков расплакался после общения с матерями погибших на Донбассе (фото)

Дмитрий Разумков (фото: facebook.com/Дмитрий Разумков)

На своей странице в Facebook Дмитрий Разумков сообщил, что сегодня особый день, который начался также особенно – с почтения памяти наших героев, которые погибли погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дмитрий Разумков вместе с партией "Слуга народа" (видео: YouTube/Censor)

По его словам, сейчас начинает работу самая молодая Верховная Рада в истории страны. При этом он отметил, что молодость - это энергия и прогресс, несмотря на то, что некоторые считают это отсутствием опыта.

"Впервые украинский парламент получил такой кредит доверия от общества и наш священный долг - соблюсти свои обещания и изменить жизнь в стране к лучшему", - добавил глава партии "Слуга народа".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который будет ежегодно проходить 29 августа.

Ранее сообщалось о том, что сеть шокировало назначение Шуфрича главным по свободе слова.

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Новости Украины Слуга народаДмитрий Разумков
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