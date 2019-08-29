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Разумков розплакався після спілкування з матерями загиблих на Донбасі (фото)

STYLERЖиття    29.08.2019 - 13:21
Разумков розплакався після спілкування з матерями загиблих на Донбасі (фото)
Дмитро Разумков (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Дмитро Разумков не стримав своїх емоцій

Дмитро Разумков разом з депутатами "Слуги народу" поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих воїнів АТО, які віддали своє життя за Україну. Так почався перший день 9 скликання Верховної Ради. Про це повідомляє видання "Главком".

Разумков пройшовся вздовж всієї стели на Михайлівській площі і поговорив з жінками, діти яких загинули на Донбасі. Він не зміг стримати свої емоції і почав витирати очі.

При цьому він просив журналістів не знімати його, але фотографи не змогли упустити цей емоційний момент.

Разумков розплакався після спілкування з матерями загиблих на Донбасі (фото)

Разумков не тримав сліз після спілкування з матерями загиблих воїнів (фото: censor.net.ua)

У партії "Слуга народу" заявили, що вони в боргу перед тими, хто загинув за незалежність України. Крім того, необхідно показати, що українці не даремно боролися продовжують боротися за свою державу.

Разумков розплакався після спілкування з матерями загиблих на Донбасі (фото)

Дмитро Разумков (фото: facebook.com/Дмитрий Разумков)

На своїй сторінці в Facebook Дмитро Разумков повідомив, що сьогодні особливий день, який почався також особливо – з вшанування пам'яті наших героїв, які загинули загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Дмитро Разумков разом з партією "Слуга народу" (відео: YouTube/Censor)

За його словами, зараз починає роботу наймолодша Верховна Рада в історії країни. При цьому він зазначив, що молодість - це енергія і прогрес, незважаючи на те, що деякі вважають це відсутністю досвіду.

"Вперше український парламент отримав такий кредит довіри від суспільства і наш священний обов'язок - виконати свої обіцянки і змінити життя в країні на краще", - додав глава партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заснував День пам'яті захисників України, який буде щорічно проходити 29 серпня.

Раніше повідомлялося про те, що мережу шокувало призначення Шуфрича головним по свободі слова.

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Новини України Слуга народаДмитро Разумков
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