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Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Новости » Политика    24.08.2019 - 10:51
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

День защитников Украины будет отмечаться 29 августа

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления ко Дню независимости заявил, что день памяти защитников Украины будет ежегодно 29 августа. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский подписал указ об учреждении Дня памяти защитников Украины.

"Здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднования его ежегодно 29 августа", - отметил президент.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам во время торжественных мероприятий в День независимости Украины. Как отметил Зеленский, за 28 лет украинцы сохранили независимость и свободу страны, кто ценой собственной свободы, кто - ценой собственной жизни.

Отметим, перед началом мероприятий президент вместе с супругой возложили цветы к памятному кресту погибшим на Майдане. Во время их прохода звучал колокольный перезвон. В представлении были задействованы дети, которых усадили в круг рисовать на аллее Героев Небесной сотни.

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