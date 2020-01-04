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Розділені сім'ї: як і кому вдасться отримати субсидії

STYLERЖиття    04.01.2020 - 16:09
Розділені сім'ї: як і кому вдасться отримати субсидії
Субсидії для розділених сімей - як отримати

Українцям пояснили щодо призначення житлової субсидії

Мінсоцполітики було надано роз'яснення, яке допоможе українцям розібратися в питаннях щодо призначення житлової субсидії домогосподарствам, члени яких зареєстровані за різними адресами.

Згідно з Положенням Кабінету міністрів № 848, житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у будинку осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства.

Розділені сім'ї: як і кому вдасться отримати субсидії

У повідомленні зазначено: "При призначенні житлової субсидії враховуються також доходи членів сім'ї особи зі складу домогосподарства в разі, коли адреса їх зареєстрованого (фактичного) місця проживання відрізняються від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються".

Також наголошується, що при призначенні субсидії, незалежно від їх місця реєстрації, враховуються доходи подружжя. Однак це не стосується осіб, які старші 60 років або проживають в селищах.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вніс зміни в процедуру переходу на грошову форму виплат пільг на житлово-комунальні послуги. Так, з 1 січня 2020 роки українці зможуть переходити зі звичайної форми нарахування пільг на готівкову.

Крім того, в Україні видаватимуть по-новому пільги на ЖКГ. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте відбилося в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

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