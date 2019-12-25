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Перерасчет за отопление: как изменятся платежки украинцев

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 08:18
Перерасчет за отопление: как изменятся платежки украинцев
Отопление в Украине (фото: pixabay.com)

Украинцам пересчитают плату за отопление

Кабинет министров Украины обязал провести перерасчет платы за отопление предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ). Такое решение связно с тем, что природный газ подешевел во время отопительного сезона 2019/2020. Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.

По словам министра развития громад и территорий Украины Алены Бабак, ранее перерасчет не был возможен, поскольку у предприятий были фиксированные тарифы, но сейчас все изменилось.

В данное время тариф на газ, который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятие покупает "голубое топливо" за 6200 - 6100 гривен.

"В рамках тарифа, при выставлении счета потребителям, предприятие может произвести перерасчет на газовую составляющую тарифа", - заявила Бабак.

Стоит отметить, что первый перерасчет будет осуществлен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, будет зачислена в оплату будущих платежей.

Ожидается, что перерасчет тарифа сможет уменьшить декабрьскую платежку за отопление в среднем на 300 – 400 гривен. Снижение платы за тепло для квартиры площадью 65,3 квадратных метров должно составить порядка 800 – 1000 гривен.

Напомним, что если у вас холодные батареи, то вы можете получить компенсацию. По словам юристов, температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна соответствовать нормам.

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Новости Украины отоплениекоммунальные платежи
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