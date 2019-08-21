Расцвела и похорошела: Ротару заподозрили в романе с молодым музыкантом (фото)

Ротару заподозрили в романе с певцом (Коллаж РБК-Украина)

Молодый человек не скрывает своих чувств и даже предлагал Ротару выйти за него замуж

Софию Ротару, известную украинскую певицу, которой недавно исполнилось 72 года, заподозрили в романе с 39-летним музыкантом Александром Поповым, экс-солистом группы "Турбомода".

Как сообщает издание "Собеседник", Александр Попов восхищался Софией Ротару с детства и несколько лет назад даже предлагал ей официально выйти за него замуж. Огромная разница в возрасте певца совершенно не смущает, и он неоднократно называл ее своей мечтой.

"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!" – заявил Попов.

Александр Попов (instagram.com/sashapopov911)

Кстати, Александр Попов – бывший возлюбленный другой артистки – Татьяны Булановой. Ради него российская звезда даже ушла от мужа – футболиста Владислава Родимова.

Как говорят люди в окружении Попова, он стал часто бывать в Киеве, причем ему в этом помогает белорусский паспорт. На вопросы друзей о том, что он постоянно делает в Киеве, Попов лишь загадочно улыбается.

Кроме того, Александра Попова заметили за кулисами во время выступления Ротару в Минске. И после концерта он ожидал артистку в артистическом фойе, куда не пускают посторонних. Также он разместил в социальных сетях фотографию, на которой он стоит рядом вместе с Софией Михайловной, держит ее за руку и улыбается.

"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", - так музыкант подписал снимок и добавил влюбленные смайлики.

Александр Попов и София Ротару (фото: instagram.com/sashapopov911)

Напомним, ранее мы писали о том, что на концерте Софии Ротару произошел неприятный инцидент с поклонником.

А также сообщали о том, что Ротару рассказала, где живет последние 10 лет.