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Ротару оттолкнула поклонника на сцене: подробности инцидента с артисткой

STYLERПерсоны    19.07.2019 - 17:34
Ротару оттолкнула поклонника на сцене: подробности инцидента с артисткой
Фото: София Ротару (sofiarotaru.com)

София Ротару всегда ко всем очень вежлива

София Ротару, которая оттолкнула поклонника на сцене в Витебске, вынуждена была это сделать. Об этом рассказал российский телеведущий Александр Олешко. Он был очевидцем этого инцидента и решил развеять все слухи, которые витали в СМИ. 

Напомним, что на фестивале "Славянский базар" в Витебске народная артистка резко протянула руку, чтобы не дать парню-фанату приблизится к ней. Он намеревался поцеловать певицу.

Олешко уверил, что исполнительница  в тот день за кулисами была "как всегда приветлива и вежлива". Но назойливый фанат проник на сцену, зайдя на нее за кулисами и миновал охрану. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам ведущего, у Ротару встречались и опасные фанаты. Один раз певицу схватили за шею, но она пресекла это.

"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую!"— сообщил Олешко.

Олешко отметил, что у всех артистов есть слишком навязчивые поклонники, это ни для кого не секрет. А вот София Михайловна всегда отличалась своей вежливостью и интеллигентностью, уверил Олешко.

"К сожалению, некоторые зрители нарушают границы другого человека, не чувствуют их. Что же касается других провокационных тем, которые не хочу развивать, просто напомню, что Ротару всю жизнь говорит и поет на трех языках: русском, украинском, молдавском. С Софией Михайловной я десятки раз встречался в концертах и на съемках, летал на гастроли в самые разные города и страны. Везде она уважительна к людям", - написал Олешко.

София Ротару оттолкнула поклонника (видео: YouTube)

Как мы ранее писали, лез целоваться: Ротару оттолкнула молодого поклонника прямо на сцене (видео).

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