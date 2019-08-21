Розцвіла і покращала: Ротару запідозрили в романі з молодим музикантом (фото)

Ротару запідозрили в романі зі співаком (Колаж РБК-Україна)

Молодий чоловік не приховує своїх почуттів і навіть пропонував Ротару вийти за нього заміж

Софію Ротару, відому українську співачку, якій нещодавно виповнилося 72 роки, запідозрили в романі з 39-річним музикантом Олександром Поповим, екс-солістом групи "Турбомода".

Як повідомляє видання "Собеседник", Олександр Попов захоплювався Софією Ротару з дитинства і кілька років тому навіть пропонував їй офіційно вийти за нього заміж. Величезна різниця у віці співака зовсім не бентежить, і він неодноразово називав її своєю мрією.

"Софія Ротару нікого не може залишити байдужим, тому що вона – справжній вулкан. А я люблю жінок старшого віку, з голлівудською посмішкою і шаленою енергетикою. Софія Михайлівна якраз така. Вона – справжня мрія!" – заявив Попов.

Олександр Попов (instagram.com/sashapopov911)

До речі, Олександр Попов – колишній коханий іншої артистки, Тетяни Буланової. Заради нього російська зірка навіть пішла від чоловіка – футболіста Владислава Родимова.

Як кажуть люди в оточенні Попова, він став часто бувати в Києві, причому йому в цьому допомагає білоруський паспорт. На запитання друзів про те, що він постійно робить в Києві, Попов лише загадково посміхається.

Крім того, Олександра Попова помітили за лаштунками під час виступу Ротару в Мінську. І після концерту він очікував артистку в артистичному фойє, куди не пускають сторонніх. Також він розмістив у соціальних мережах фотографію, на якій він стоїть поруч разом з Софією Михайлівною, тримає її за руку і посміхається.

"Я дивився і потопав у цих очах, не чуючи нічого навколо", - так музикант підписав знімок і додав закохані смайлики.

Олександр Попов і Софія Ротару (фото: instagram.com/sashapopov911)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на концерті Софії Ротару стався неприємний інцидент з шанувальником.

А також повідомляли про те, що Ротару розповіла, де живе останні 10 років.