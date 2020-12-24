ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Он растет: Зеленская честно призналась, как изменился муж

Четверг 24 декабря 2020 15:22
Он растет: Зеленская честно призналась, как изменился муж
Елена Зеленская (Фото: facebook.com/olenazelenska official)
Автор: Анна Шиканова

Первая леди Украины Елена Зеленская уже почти год не давала интервью прессе. Не очень активна она и в социальных сетях. Недавно она поделилась впечатлениями о своей жизни за последние полтора года и рассказала, как изменился ее муж.

В интервью для издания "НВ" она призналась, что все "заводские настройки" Владимира Зеленского остались прежними. Елена Зеленская отметила, что ее муж почти не изменился за полтора года, но значительно вырос как профессионал.

"Как профессионал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился", - отметила Елена Зеленская.

Она рассказала, что не дает мужу политические советы и считает, что у него в окружении для этого достаточно помощников.

"Политические – нет. Я стараюсь не вникать в глубоко политические темы. Мне кажется, ему есть кому советовать", - добавила первая леди Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Зеленская с послами Канады и Германии посетила уникальный музей "в темноте".

А также мы писали о том, что появилась информация о том, где планируют отпраздновать Новый год Владимир Зеленский и его семья.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны Владимир ЗеленскийЕлена Зеленская

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь