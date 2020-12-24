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Він росте: Зеленська чесно зізналася, як змінився чоловік

Четвер 24 грудня 2020 15:22
Він росте: Зеленська чесно зізналася, як змінився чоловік
Олена Зеленська (Фото: facebook.com/olenazelenska official)
Автор: Анна Шиканова

Перша леді України Олена Зеленська вже майже рік не давала інтерв'ю пресі. Не дуже активна вона і в соціальних мережах. Нещодавно вона поділилася враженнями про своє життя за останні півтора року і розповіла, як змінився її чоловік.

В інтерв'ю для видання "НВ" вона зізналася, що всі "заводські налаштування" Володимира Зеленського залишилися колишніми. Олена Зеленська зазначила, що її чоловік майже не змінився за півтора року, але значно виріс як професіонал.

"Як професіонал, думаю, він росте. Він дуже швидко вчиться і заглиблюється в усе, над чим працює. Звичайно, він став більш зважений в рішеннях і в словах, тому що від цього залежить величезна кількість людей. Може бути, в цій сфері він трохи змінився", - зазначила Олена Зеленська.

Вона розповіла, що не дає чоловікові політичні поради та вважає, що у нього в оточенні для цього достатньо помічників.

"Політичні – немає. Я намагаюся не заглиблюватися глибоко в політичні теми. Мені здається, йому є кому радити", - додала перша леді України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Зеленська з послами Канади та Німеччини відвідала унікальний музей "у темряві".

А також ми писали про те, що з'явилася інформація про те, де планують відсвяткувати Новий рік Володимир Зеленський та його родина.

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