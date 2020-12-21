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В сети придумали новый фейк про Зеленского: где он будет праздновать Новый год на самом деле

Понедельник 21 декабря 2020 17:34
В сети придумали новый фейк про Зеленского: где он будет праздновать Новый год на самом деле
Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые украинские и российские пропагандистские издания начали распространять информацию, что якобы Владимир Зеленский собирается уехать в теплые страны, чтобы там вместе с семьей отпраздновать Новый год. Но это не так.

Кто распространяет фейк

Как сообщили в Telegram-канале "Картель", президент Украины Владимир Зеленский планирует отпраздновать Новый год за границей.

По данным источника этого Telegram-канала, президент вместе с семьей собирается улететь в "лето", в теплый страны, к морю. Как утверждают в сообщении Telegram-канала, о месте отдыха Зеленского сообщать не будут, чтобы избежать спекуляций на тему отдыха во время пандемии.

Где Зеленский будет праздновать Новый год

Как рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии для РБК-Украина, Владимир Зеленский не планирует покидать страну во время новогодних праздников и сообщения об отдыхе за границей – фейк.

"Президент и первая леди будут встречать Новый год в Украине. Пока что не готовы сообщить о месте нахождения президентской семьи. Однако украинцы могут ожидать, что на новогодние праздники могут встретить Президента или первую леди в каком-нибудь из украинских регионов", - рассказала Юлия Мендель.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский объяснил, почему дороги в Украине строят во время пандемии.

А также рассказывали о том, что президент Зеленский хочет построить в Украине Голливуд.

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