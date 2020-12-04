Зеленская с послами Канады и Германии посетила музей для людей с недостатками зрения

Фото: Елена Зеленская в музее (пресс-служба)

По случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается во всем мире третьего декабря, первая леди Украины Елена Зеленская посетила музей в темноте "Третья после полуночи". Все экскурсии в этом музее проходят в полной темноте в сопровождении людей с нарушениями зрения.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сначала ты воспринимаешь это как интересный квест. Самое главное потом понять, как это - постоянно жить в этом квесте. Когда эта темная комната никогда не заканчивается, а увеличивается до размеров мира! Я вышла на свет, изменившись. Надеюсь, на лучшее! У меня была такая возможность - выйти... А если нет? Если ты остаешься там навсегда?" - написала Елена Зеленская.

По словам первой леди, именно такие проекты еще раз подчеркивают - безбарьерность должна быть общественной нормой.

На экскурсию Елена Зеленская пригласила посла Канады в Украине Ларису Галадзу и посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

"В сплошной темноте ты совсем иначе ощущаешь время. Об этих ощущениях нельзя рассказать. Это надо почувствовать. Я обязательно буду рекомендовать друзьям и коллегам посетить этот музей", - отметила Лариса Галадза.

Напомним, ранее Елена Зеленская инициировала проект "Бизнес без барьеров", который призван обеспечить равные возможности в доступе к работе, сервисов, услуг для людей с инвалидностью и других социальных групп.