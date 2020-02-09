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Растаможка "евроблях": как водители уклоняются от налогов, хитрая схема

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 13:27
Растаможка "евроблях": как водители уклоняются от налогов, хитрая схема
Владельцы евроблях уклоняются от налогов - новая схема

Владельцы авто пользуются дырами в законе

Владельцы "евроблях" в очередной раз придумали хитрую схему для избежания налогообложения. Украинцы знают, что можно воспользоваться отсутствием контроля, поддельными документами и медицинскими справками, чтобы обойти закон.

Согласно украинскому законодательству, лица с инвалидностью имеют право получить в подарок авто от иностранца, поэтому многие люди пользуются данной возможностью.

При этом, гуманитарное авто должно помочь с передвижением человеку с инвалидностью. Если же он не может управлять автомобилем самостоятельно, его должен возить родственник или опекун - он должен не просто формально быть прописанным рядом, а действительно жить вместе с лицом с инвалидностью и помогать ему.

Поэтому люди часто пользуются инвалидным статусом своих пожилых родственников, оформляют на них авто и забирают себе. Если такой возможности нет - покупают у медиков нужные справки.

Согласно правилам, "гуманитарной" льготой нельзя воспользоваться при растаможке авто, если в пользовании уже есть автомобиль, однако это правило также постоянно нарушают.

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