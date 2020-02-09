ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розмитнення "євроблях": як водії ухиляються від податків, хитра схема

STYLERЖиття    09.02.2020 - 13:27
Розмитнення "євроблях": як водії ухиляються від податків, хитра схема
Власники евроблях ухиляються від податків - нова схема

Власники авто користуються дірками в законі

Власники "євроблях" в черговий раз придумали хитру схему для уникнення оподаткування. Українці знають, що можна скористатися відсутністю контролю, підробленими документами та медичними довідками, щоб обійти закон.

Згідно з українським законодавством, особи з інвалідністю мають право отримати в подарунок авто від іноземця, тому багато людей користуються цією можливістю.

При цьому, гуманітарне авто повинно допомогти з пересуванням людини з інвалідністю. Якщо ж вона не може керувати автомобілем самостійно, його повинен возити родич або опікун - він повинен не просто формально бути прописаним поруч, а жити разом з особою з інвалідністю і допомагати йому.

Тому люди часто користуються інвалідним статусом своїх літніх родичів, оформляють на них авто і забирають собі. Якщо такої можливості немає - купують у медиків потрібні довідки.

Згідно з правилами, "гуманітарною" пільгою можна скористатися при розмитненні авто, якщо в користуванні вже є автомобіль, однак це правило також постійно порушують.

Українка на камеру спалила своє авто через Зеленського: вчинок безвиході Розмитнення "евроблях": який сюрприз підготували для власників авто
Новини України евробляха
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся