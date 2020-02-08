Выдача паспортов будет происходить по-новому: чего ожидать украинцам

Выдача паспортов будет происходить по-новому

Новая услуга будет доступна уже в этом году

С 2020 года выдача паспортов будет происходить не так как раньше. Получение государственного документа и идентификационного кода сейчас являются отдельными процедурами.

Подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, поэтому об оптимизации процесса и трансформации услуги думали давно, передает "Министерство цифровой трансформации Украины".

Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году. Теперь 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Для этого нужно будет лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы либо в Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

Услугу стоит оформить не позднее чем через месяц после достижения 14 лет. ID-карту можно будет получить в течении 20 рабочих дней (для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые, - бесплатно).

Также существенным плюсом является то, что можно не получать отдельную бумажку с идентификационным кодом.

Выдача паспортов будет происходить по-новому