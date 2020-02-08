ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выдача паспортов будет происходить по-новому: чего ожидать украинцам

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 14:05
Выдача паспортов будет происходить по-новому: чего ожидать украинцам
Выдача паспортов будет происходить по-новому

Новая услуга будет доступна уже в этом году

С 2020 года выдача паспортов будет происходить не так как раньше. Получение государственного документа и идентификационного кода сейчас являются отдельными процедурами.

Подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, поэтому об оптимизации процесса и трансформации услуги думали давно, передает "Министерство цифровой трансформации Украины".

Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году. Теперь 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Для этого нужно будет лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы либо в Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

Услугу стоит оформить не позднее чем через месяц после достижения 14 лет. ID-карту можно будет получить в течении 20 рабочих дней (для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые, - бесплатно).

Также существенным плюсом является то, что можно не получать отдельную бумажку с идентификационным кодом.

Выдача паспортов будет происходить по-новому: чего ожидать украинцамВыдача паспортов будет происходить по-новому

Если вы забыли паспорт: украинским водителям приготовили приятный сюрприз Украинцы смогут путешествовать без паспорта: как это будет работать
Новости Украины паспорт
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь