ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мошенники придумали новую аферу и ограбили 23 банкомата: схема обмана

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 11:40
Мошенники придумали новую аферу и ограбили 23 банкомата: схема обмана
Афера с украинцами - как мошенники ограбили 23 банкомата

Среди аферистов оказались украинцы

Накануне мошенники придумали новую схему обмана и ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка" в Боснии. Злоумышленниками оказались украинцы, которые похитили более 37 миллионов гривен.

Полиция задержала двух аферистов, еще одному удалось скрыться. Украинцы сняли деньги в таких городах как Брчко, Ораши, Тузли, Сараево, Киселяк, Крешево, Хаджич и других, информирует издание Zurnal.

На опустошение банкоматов мужчины потратили 53 часа. Однако российский "Сбербанк" не сразу заметил исчезновение денег. Произошло это после того, как соответствующее сообщение прислала в банк полиция.

Подозреваемыми оказались Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко – въехали в Боснию и Герцеговину утром 31 января. Они попали в страну из Сербии через пограничный переход.

Бойко и Зайцева арестовали после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться. Полиция сообщает, что он в Венгрии. Правоохранители нашли у задержанных примерно 100 тысяч марок. Где остальные деньги, на данный момент неизвестно.

Напомним, что ранее мошенники придумали наглую схему обмана украинцев, пытаясь выведать секретные данные с банковской карты ПриватБанка

Новая афера в Украине: что делать, если мошенники повесили на вас кредит 89-летний Чапкис стал жертвой жестокой аферы: все подробности
Новости Украины Афера
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь